Pourquoi l'Union et Anderlecht ont une longueur d'avance sur La Gantoise

La Gantoise est troisième au classement, à un point d'Anderlecht mais à déjà 7 points de l'Union Saint-Gilloise. Et c'est probablement dû à un constat : en championnat, les buts ne tombent pas.

Avant la trêve, La Gantoise a largement dominé le RSC Anderlecht mais a concédé un partage qui ne fait pas ses affaires. Après coup, Hein Vanhaezebrouck a sorti l'arsenal habituel : le coach des Buffalos a pointé du doigt le jeu défensif de son adversaire, la fatigue européenne, le temps que gagnait Anderlecht en fin de rencontre...

Mais il n'a pas non plus nié un fait indéniable : Hugo Cuypers, et Gift Orban après lui, n'ont pas disputé un très bon match. Le bilan européen du dangereux duo gantois est l'arbre qui cache la forêt. Cuypers compte 14 buts en 22 matchs cette saison, mais seulement 4 en Pro League ; Orban a marqué 8 fois en 8 matchs européens, mais seulement 3 fois en 11 matchs de D1A. Les modestes adversaires de La Gantoise en Conference League tronquent les statistiques de deux joueurs qui ont fait trembler la JPL la saison passée.

Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise n'ont pas ce problème

Alors que l'on pourrait croire que le danger viendrait de partout à la Ghelamco Arena, il ne vient donc que bien trop peu : 23 buts en championnat, c'est le plus mauvais total du top 5 de Pro League. Loin derrière Anderlecht (27), Genk (28) et l'Antwerp (29), et ne parlons même pas de l'Union et ses 34 buts. Cuypers, malgré sa panne domestique, reste le meilleur buteur des Buffalos avec 4 buts.

© photonews

À l'inverse, Kasper Dolberg ne s'arrête pas de marquer (9 buts, et sur une série de 7 matchs d'affilée en marquant) et Anders Dreyer seul a marqué autant en D1A cette saison que Orban et Cuypers réunis (7 buts) ; Mohamed Amoura a marqué 8 fois en 9 matchs et derrière lui, le duo Eckert-Nilsson a inscrit 6 buts chacun. La Gantoise a beau proposer un jeu chatoyant, il manque pour le moment un élément crucial : les buts.

Dimanche prochain, La Gantoise reçoit l'Union et cette fois, Vanhaezebrouck risque de ne pas pouvoir se plaindre que son adversaire ferme le jeu. Mais si ses attaquants ne trouvent pas le chemin des filets, il peut être certain qu'en face, la sanction risque d'être immédiate. Et c'est bien ce qui fait la différence en cette première partie de saison, au point que Gand risque de finir la phase aller avec 10 points de retard sur le leader en cas de défaite...