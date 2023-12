Voici le très gros problème au Racing Genk

Genk s'est imposé sur le score de 1-3 sur le terrain de l'AS Eupen. Les Limbourgeois n'ont cependant pas réalisé leur meilleur match.

Genk n'en a pas mené large sur le terrain d'Eupen. Sans une gigantesque erreur du gardien Gabriel Slonina, les Limbourgeois ne seraient probablement pas parvenus à prendre l'avantage en première mi-temps.

Bilal El Khannouss pointait les difficultés offensives à Genk, qui s'est fait très peur car rejoint à 1-2 en seconde période. "Cela fait longtemps que nous n'arrivons pas à concrétiser nos occasions. Après le 0-2, il faut finir le match. Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais si on ne les met pas au fond, il arrive qu'un ballon tombe bien de l'autre côté. Nous devons être plus intelligents et plus matures à ce sujet, car sinon on se met sous pression."

L'international marocain était cependant satifsfait de cette victoire. "Nous partons d'ici avec un bon sentiment. Nous nous sommes battus pour obtenir ce résultat en tant que groupe. C'est ce que nous devons toujours faire."