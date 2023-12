"Ca dépasse l'entendement" : malgré la victoire, Hein Vanhaezebrouck pousse une gueulante contre le règlement

On reproche parfois à Hein Vanhaezebrouck de râler en interview lorsque La Gantoise perd. Pour faire mentir ses détraqueurs, il s'y met aussi en cas de victoire.

En cette journée de Boxing Day à la belge, La Gantoise a fini 2023 en beauté avec une victoire 0-2 à Courtrai. De quoi nous offrir un Hein Vanhaezebrouck tout sourire à l'interview ? Non, car l'entraîneur buffalo voulait profiter de cette dernière rencontre avant la CAN et la Coupe d'Asie pour faire passer un message fort.

Les Gantois seront parmi les équipes les plus touchées par les absences de ses cadres : "Le pire, c’est que si votre joueur dispute une Coupe du monde, vous serez remboursé. C’est aussi le cas pour les joueurs au départ pour un Championnat d’Europe. Ici, zéro euro, rien, zéro. Nous perdons 5-6 joueurs pour rien, mais nous les payons entre-temps" éructe-t-il, dans des propos relayés par Sporza.

Pour lui, la situation doit changer : "Je ne pense pas que ce soit logique et je suis surpris que personne n’ait jamais proposé cela. Nous sommes trop petits et nous ne le ferons pas, mais les meilleurs clubs doivent aussi laisser partir les joueurs. Ca dépasse l'entendement, nous les payons et ils jouent au football pour quelqu’un d’autre pendant un mois". Avec tous les autres dossiers actuellement en cours à la fédération, Hein Vanhaezebrouck risque de se heurter à un mur pour quelques temps encore.