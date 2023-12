Vers moins de controverses ? Thierry Henry propose une innovation intéressante pour le VAR

Il n'y a pas qu'en Belgique que l'arbitrage et le VAR font parler d'eux pour les mauvaises raisons. C'est aussi le cas en Angleterre, où le but de West Ham contre Arsenal a suscité de nombreuses réactions.

En semaine, Arsenal s'est incliné face à West Ham (0-2) et a laissé filer la tête de la Premier League. Le premier but de West Ham fait polémique. Sur l'assist de Jarrod Bowen, le ballon semble être sorti totalement du terrain. Les images ne permettaient pas de définir cela catégoriquement et le VAR a décidé d'accorder le but.

Après la rencontre, Mikel Arteta a considéré que cela était "une honte" que "malgré la technologie" dont dispose l'arbitrage, "ils ne puissent pas dire clairement si oui ou non le ballon est sorti."

Ancien adjoint des Diables Rouges et désormais consultant pour la télévision anglaise, Thierry Henry a alors proposé qu'une caméra supplémentaire située au-dessus du terrain soit déployée à l'avenir. "Si vous voulez aider les arbitres à avoir le bon angle, si vous voulez savoir que le ballon est sorti, vous devez être au-dessus du ballon. C’est la seule façon de savoir si le ballon est sorti ou non. Nous sommes en 2023, bientôt en 2024 et nous n’avons toujours pas de caméra qui est au-dessus, et trop souvent on ne sait pas si le ballon est sorti ou non."