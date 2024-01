Deux anciens de Pro League font le show au match d'ouverture de la Coupe d'Asie

Le Qatar a remporté le premier match de la Coupe d'Asie. Les noms affichés sur le tableau des buteurs ne sont pas inconnus de notre championnat.

Il y a un peu plus d'un an, le Qatar s'inclinait 0-2 contre l'Equateur lors du match d'ouverture de sa Coupe du Monde. Cette année, les Qataris organisent la Coupe d'Asie et ils ont pris un bien meilleur départ en ouvrant le bal par une victoire 3-0 contre le Liban.

Akram Afif a ouvert le score juste avant la mi-temps avant qu'Alomoez Ali ne fasse le break au retour des vestiaires. Afif s'est ensuite offert un doublé dans le temps additionnel pour clore la victoire du pays hôte.

Akram Afif a été prêté deux fois à Eupen, pour 9 buts et 4 assists. Alomoez Ali a aussi été envoyé chez les Pandas par Aspire entre 2014 et 2015 mais n'a jamais évolué en équipe première. En sélection, ils sont tous deux coachés par Tintin Marquez au règne long...d'un mois à Saint-Trond en 2017.