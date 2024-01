Petite catastrophe pour l'Antwerp : un cadre a dû être opéré !

Mauvaise nouvelle en provenance du Bosuil. L'Antwerp a annoncé que Michel-Ange Balikwisha avait dû être opéré au genou et serait absent pour une durée indéterminée.

L'Antwerp a annoncé via ses réseaux sociaux que Michel-Ange Balikwisha (22 ans) avait subi une petite opération au genou et qu'il serait absent pour une durée indéterminée. "Il a immédiatement entamé sa revalidation et travaillera avec le staff médical pour être de retour le plus vite possible", écrit le Great Old sur X.

C'est une vraie perte pour l'Antwerp, qui croisera les doigts pour un retour rapide. Balikwisha compte en effet 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, et est un pilier de la ligne offensive de Mark Van Bommel.