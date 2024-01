Enorme coup dur pour cet ancien de l'Antwerp, qui pourrait ne pas rejouer en 2024 !

La semaine dernière, Gaston Avila s'est blessé au genou lors d'une séance d'entraînement. Le joueur de 22 ans a été examiné et a alors reçu de très mauvaises nouvelles.

Selon un communiqué de l'Ajax, Avila sera indisponible pendant 9 à 12 mois. Il subira ensuite une intervention chirurgicale et sera en rééducation en Espagne. Le joueur a déjà réagi brièvement sur les canaux officiels du club.

"L'examen médical a révélé que je me suis déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Je suis maintenant en Espagne pour l'opération. Ici, je peux être proche de ma famille et il y a aussi des spécialistes qui peuvent m'aider dans mon processus de guérison."

