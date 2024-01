Incroyable : après avoir plaqué Charleroi, ce défenseur fait volte-face et terminera bien la saison au Mambourg !

Il y a une dizaine de jours, Achraf Dari avait plaqué le Sporting Charleroi pour tenter de signer en Espagne. Faute d'accord avec le Rayo Vallecano, il s'engagera bien au Mambourg jusqu'en fin de saison.

En manque de temps de jeu au Stade Brestois (quatre apparitions depuis le début de saison), Achraf Dari cherchait désespérément une porte de sortie. En milieu de mercato, il semblait clair que l'international marocain, membre du noyau ayant atteint la demi-finale de la Coupe du Monde la saison dernière, allait poser ses valises en Belgique, au Sporting Charleroi.

Mais lorsqu'il a entendu l'intérêt du Rayo Vallecano, en Liga, le défenseur central de 24 ans a tout plaqué. Anderlecht s'était renseigné, Charleroi avait fait le nécessaire, mais le Marocain était bien plus attiré par une aventure dans la péninsule ibérique.

Pendant ce temps, les Zèbres n'ont toujours pas trouvé celui qui allait renforcer leur défense centrale et remplacer numériquement Damien Marcq, à qui la porte de sortie a été indiquée. Le temps presse fortement, Charleroi se trouvant dans la zone rouge et le mercato se terminant jeudi à minuit.

© photonews

Gros rebondissement : Achraf Dari finalement en route pour Charleroi !

Cependant, un énorme rebondissement vient changer la donne concernant cette potentielle arrivée. En effet, Brest n'est jamais parvenu à trouver un accord avec Vallecano, malgré un accord personnel entre le joueur et le club espagnol. Pas de visite médicale, pas de contrat, pas de club pour Dari.

En attendant, le Sporting Charleroi n'a toujours pas trouvé de défenseur central et serait bien heureux de voir sa première piste miraculeusement débarquer dans les dernières heures du mercato. Et c'est ce qui va se produire, à en croire les révélations avancées par nos confrères du Soir. Achraf Dari, convaincu par la dernière proposition et des Carolos (et faute de trouver mieux ?) va bien s'engager à Charleroi, en prêt sans option d'achat.

Selon le complément d'informations de Sacha Tavolieri, la visite médicale de l'arrière central est programmée ce mercredi.