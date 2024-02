"Au Standard et à Bruges, c'était facile" : un Diable Rouge revient sur le long chemin parcouru

Depuis de longs mois, Loïs Openda passe les paliers les uns après les autres. Pourtant, son début de carrière n'a pas toujours été simple.

Ce weekend, Loïs Openda a atteint la barre des 15 buts en Bundesliga. Le championnat allemand n'en est pourtant qu'à sa 21e journée. Une première saison en boulet de canon après des passages déjà plus que convaincants à Vitesse puis à Lens. L'attaquant peut être fier du chemin accompli depuis ses débuts compliqués au Club de Bruges, où il n'a pas su s'imposer comme titulaire.

"Chez les jeunes, au Standard ou à Bruges, on me lançait en profondeur et j'allais marquer, c'était facile ! Quand on gravit les échelons, ce n'est évidemment plus pareil. Quand j'ai commencé chez les pros à Bruges, je n'étais pas prêt" se souvient-il à l'occasion d'une interview qui sera diffusé ce mardi soir sur Pickx + Sports, et dont certains extraits ont été publiés dans La Dernière Heure.

Loïs Openda, en pleine bourre avec Leipzig

Maintenant qu'il est lancé, l'attaquant ne veut pas s'arrêter en si bon chemin : "J'ai beaucoup travaillé, et c'est maintenant plus difficile pour les défenseurs de me bousculer. J'ai travaillé mes jambes, mes appuis, ma force. J'avais la vitesse, mais pas ces qualités-là. J'ai également dû améliorer mon jeu de tête, mon jeu dos au but... et ce n'est pas fini, j'ai encore une grosse marge de progression.

Avant de poursuivre : "Je dois atteindre la barre des 30 buts cette saison. Je sais que j'en suis capable. Avec la confiance que j'ai désormais, je suis convaincu que je peux devenir l'un des meilleurs attaquants du monde... et c'est ce que je veux". Le match de Ligue des Champions de ce soir contre le Real Madrid est une belle occasion de se révéler encore un peu plus.