Voici l'arbitre désigné pour le match crucial du Standard face à La Gantoise

En cas de victoire, à trois journées de la fin de la phase classique, il est inutile de dire que le Standard prendrait une véritable bouffée d'air sur la zone rouge et ferait un très grand pas vers le maintien.

Pour cette rencontre, ce samedi (20h45) à Sclessin, Rouches et Buffalos seront arbitrés par Mr Wesli De Cremer. Au VAR, c'est Lothar D'Hondt qui a été désigné.

Find out the appointments for the next matchday of the@ProLeagueBe 🧐

🇳🇱 - https://t.co/78APG7Adjh

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaWpw pic.twitter.com/HVXFqPwbip