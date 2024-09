Une sortie en boîte de nuit qui risque de lui coûter très cher : cet ancien de Pro League en plein conflit avec sa sélection

Le Kosovo s'est lourdement incliné face à la Roumanie ce vendredi (3-0), débutant ainsi bien mal sa campagne dans cette nouvelle Ligue des Nations.

Titulaire avec l'équipe kosovare lors du match de vendredi, Edon Zhegrova a ensuite fait parler de lui...mais pas pour les bonnes raisons, malheureusement.

En effet, il serait sorti en boîte de nuit ce week-end, accompagné de deux de ses coéquipiers. Ils seraient rentrés après le couvre-feu. Dans un communiqué, la fédération du Kosovo a annoncé avoir pris des mesures disciplinaires.

"Par décision conjointe du sélectionneur Franco Foda et de la FFK, les trois footballeurs Arjanet Muric, Edon Zhegrova et Florent Muslija ont quitté le rassemblement de l'équipe nationale, pour violation du règlement de l'équipe nationale établi par le sélectionneur et la Fédération."

❌️ Disciplinary action!



Arijanet Muric, Edon Zhegrova, and Florent Muslija have been dismissed from the national team camp for breaking team rules.



The FFK Executive Committee will decide on further actions. pic.twitter.com/2wZ6oXQ5ss