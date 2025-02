Les clubs belges doivent se méfier : le mercato est encore ouvert dans ces pays

Le mercato s'est terminé ce lundi minuit dans la plupart des pays, y compris la Belgique. Mais certains marchés restent ouverts.

Le "deadline day" du mercato est toujours le jour le plus long de l'année (l'un des deux, en comptant celui de septembre) pour les clubs, les joueurs et les agents de joueurs. Et même si le mercato s'est terminé ce lundi dans la majorité des championnats européens, certains pays sont toujours actifs.

Les joueurs n'ayant pas réussi à finaliser un deal peuvent donc toujours trouver une porte de sortie, bien souvent exotique et parfois un peu "par défaut". Ce mardi, par exemple, les Pays-Bas sont encore actifs : des transferts depuis la Pro League vers l'Eredivisie sont donc encore possibles.

Israël, Autriche, Turquie, Russie, Brésil...

Ce 5 février, c'est le marché en Israël, un pays avec lequel la JPL fait souvent affaire, qui ferme. Le 6 février, ce jeudi, c'est l'Autriche qui fermera ses portes. Les 8 et 10 février, deux pays exotiques mais où signent parfois des joueurs de Pro League ferment à leur tour : l'Egypte et l'Azerbaïdjan. La Roumanie fermera aussi le 10 février.

L'un des marchés les plus "menaçants" pour la JPL, car pouvant potentiellement s'offrir des joueurs fort cotés de notre championnat, ne ferme que le 11 février : la Turquie, qui a donc encore une semaine pour faire ses emplettes. Même chose pour les Emirats Arabes Unis.

Notons encore quelques dates : la Serbie et la Hongrie transfèrent jusqu'au 14 février, la Croatie et la Suisse jusqu'au 17 février. La Russie, à nouveau active, ferme le 20 février ; la Pologne et la Tchéquie le 22. Enfin, et cela concerne notamment Francis Amuzu qui devrait y signer, le Brésil transfère jusqu'au 28 février.

Rajoutez à cela les pays scandinaves, qui peuvent transférer jusque fin mars pour la plupart (leur championnat reprenant en ce début d'année), et même les USA qui ne ferment que fin avril, et vous comprendrez pourquoi pour les clubs et les agents, le mercato n'est jamais vraiment terminé...