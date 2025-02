Anderlecht a un tout grand talent dans le viseur (mais aura de la concurrence)

Olivier Renard prépare l'avenir et pense probablement déjà au mercato d'été. Le RSC Anderlecht serait sur la piste de l'un des plus grands talents au monde.

Ce n'est pas nous qui le disons : c'est le prestigieux Guardian, qui a placé en octobre dernier le tout jeune Bleon Kurtulus (17 ans) dans le top 60 des talents les plus prometteurs du football mondial. Kurtulus évolue au Halmstads BK, en D1 suédoise.

La presse suédoise relaie ce vendredi que le RSC Anderlecht serait sur la piste du jeune suédo-kosovar, international U17 avec la Suède. Fodbolldirekt assure ainsi que le Sporting souhaiterait suivre de près Kurtulus cette saison (le championnat suédois reprend fin mars).

Les Mauves ont de la concurrence car le club de Hammarby a déjà confirmé, via la voix de son directeur sportif Mikael Hjelmberg et dans les colonnes du même média, être intéressé par Bleon Kurtulus.

Hammarby, dauphin de Malmö lors de la saison 2024 (Halmstad a fini 10e), tiendrait la corde, avec notamment pour argument le fait qu'Egon Kurtulus, frère de Bleon, y évolue déjà.

Kurtulus devrait toutefois rester un peu plus longtemps dans son club, afin d'acquérir plus de temps de jeu (il n'a disputé que 8 matchs la saison passée) et de continuer à se développer. Bleon Kurtulus est estimé à 400.000 euros sur Transfermarkt, et est sous contrat jusqu'en 2026.