Chouchou d'Ivan Leko, Léandre Kuavita vit un rêve éveillé au Standard : "Je ne réalise pas encore ce que je fais cette saison"

"Un rêve éveillé". Léandre Kuavita n'avait disputé qu'un match officiel avec l'équipe première du Standard avant la première journée de championnat. Titulaire presque indiscutable aux yeux d'Ivan Leko, le jeune milieu de terrain parle de son évolution, et du léger changement demandé par le Croate.

Il est l'un de ceux ayant réussi sa transition vers le noyau A. Avant la première journée de championnat, Léandre Kuavita n'avait disputé qu'un match avec l'équipe première du Standard, sous les ordres de Ronny Deila.

Cette saison, Ivan Leko a fait de lui un titulaire indiscutable, qui compte plus de 70% de temps de jeu en championnat. "C'est un petit peu comme un rêve éveillé, mais je ne réalise pas encore vraiment ce que je fais cette année. C'est un rêve pour moi, je suis né et j'ai grandi à Liège", nous a commenté, les étoiles dans les yeux, le milieu de terrain en conférence de presse, ce vendredi, deux jours avant le déplacement crucial des Rouches à Westerlo.

Léandre Kuavita ne doit pas hésiter à prendre ses responsabilités

Forgé par un prêt "forcé" à la Genoa et par un retour dans le noyau B lorsque Carl Hoefkens était à la barre, Léandre Kuavita est un profil adoré par Ivan Leko, notamment grâce à son grand volume de course. Même quand d'autres milieux de terrain sont disponibles, l'ancien du SL16 FC garde sa place. Il travaille beaucoup avec l'entraîneur croate, qui essaye d'en tirer le meilleur.

"Je sais que je dois prendre plus de risques offensivement, Ivan me le dit souvent. Je sais bien travailler défensivement, mais je dois davantage tenter avec le ballon. Pour moi et toute l'équipe, ce serait important que je puisse avoir de meilleures statistiques, ça nous aiderait à gagner des matchs."

Notre premier objectif reste de bien défendre, mais on introduit de plus en plus de jeu avec ballon"

Un Ivan Leko qui, comme nous le disait Ibe Hautekiet après le partage au Cercle, demande de plus en plus à son équipe de construire du jeu. Un (léger) changement de philosophie qui change aussi le rôle de Kuavita. Le joueur de 20 ans semble apprécier.

"Il me demande plus de décrocher et descendre dans le jeu pour construire et faire tourner. Avant, c'étaient plutôt des courses vers l'avant et des appels dans la profondeur. Notre premier objectif reste toujours de bien défendre, mais il introduit de plus en plus de jeu avec ballon et ça peut nous aider à regarder vers le haut."

Le Standard regarde vers le haut, mais ne veut pas s'enflammer

Regarder vers le haut, c'est le slogan commun en bords de Meuse en cette fin de phase classique. Presque mathématiquement sauvé, le Standard ambitionne désormais une participation surprise aux Champions Play-Offs.

"Je n'ai pas envie de parler trop vite, on en saura plus après le match de dimanche. Si on gagne, on sera effectivement dans la course au top 6 jusqu'au bout. J'en ai récemment parlé avec José Jeunechamps, c'est notre ambition à tous, alors que personne ne nous attendait ici. Et moi ? Je ne pensais même pas être dans l'équipe, alors je ne savais pas comment elle allait se débrouiller (rires)."