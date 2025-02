Faute d'arbitrage et demi-finale rejouée ? L'Antwerp compte bien demander des explications !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Scénario fou au Bosuil, non seulement en raison du score et des buts tardifs, mais aussi en raison des décisions de Jasper Vergoote. Et l'une d'elles pourrait pousser l'Antwerp à porter réclamation...

Jasper Vergoote et ses assistants ont été ciblés par des verres de bière alors qu'ils se précipitaient vers le vestiaire : le Bosuil avait très clairement décidé que c'est l'arbitrage qui avait décidé du match ce jeudi. Et on peut comprendre la frustration anversoise : certaines décisions étaient discutables (lire ici). Mais la décision qui ne passe pas du côté de l'Antwerp, c'est celle d'exclure Denis Odoi. Pas tant sur le fond - le vétéran de 36 ans a effectué un geste idiot et est tombé dans le piège tendu par son cadet de 12 ans, Théo Leoni - que sur la forme. Mr Vergoote aurait en effet donné son second carton jaune à Denis Odoi... sur conseil de l'arbitre vidéo, Jan Boterberg. Ce qui expliquerait notamment le laps de temps assez élevé entre la phase, brouillonne, et l'expulsion du joueur anversois. Problème : le règlement est très clair, la VAR ne peut pas intervenir pour cela. "C'était étrange. Cela ne fait aucun doute qu'il y a eu communication entre l'arbitre et la VAR. J'ai la sensation qu'initialement, l'arbitre n'avait pas l'intention de donner un second jaune", pointait Jonas De Roeck. "Si le second carton jaune est dû à l'intervention de la VAR, alors les règles sont très claires à ce sujet", ajoutait le coach anversois. Il a raison : l'arbitre vidéo n'est pas autorisé à intervenir pour un carton jaune. Du côté de l'Antwerp, on compte creuser le sujet. Selon nos informations, l'Antwerp veut en effet, comme il en a le droit, demander l'accès aux échanges entre Vergoote et Boterberg. Les conséquences d'une telle infraction au règlement pourraient potentiellement aller jusqu'à un match rejoué...