Une main sur son but ? Yari Verschaeren répond après la qualification

Buteur à la demi-heure pour égaliser, Yari Verschaeren se serait, selon les images, aidé de son bras pour emmener le ballon. Une action litigieuse que le numéro 10 n'a pas vécu de la même manière.

Jeudi soir, l'Antwerp recevait Anderlecht dans le cadre de la demi-finale retour de Coupe de Belgique. Défaits 1-0 à l'aller, Jonas De Roeck et ses hommes avaient à coeur de renverser la tendance sur ce match retour. Malheureusement pour eux, la rencontre s'est soldée sur le score de 2-2 qualifiant ainsi les Mauves pour la finale avec un score de 3-2 au cumulé.

Un but polémique ? Pas pour Verschaeren

Pion important de cette victoire avec le premier but égalisateur, Yari Verschaeren revient sur ce match qui a eu l'art d'exciter les foules. A commencer par son but où, semble-t-il, le buteur emmène le ballon avec sa main avant de marquer. " Je n'ai pas revu la phase mais pour être honnête, dans l'action je ne ressens pas que la balle touche mon bras. En tout cas pas que mon bras, je pense que le but a été justement accordé".

Un but qui soulage les Anderlechtois, menés et en difficulté à ce moment-là. "C'était un but important car nous étions en difficulté. On s'attendait à un scénario comme ça puisqu'ils devaient pousser. Ils jouaient avec deux attaquants et Janssen décrochait beaucoup en tant que milieu de terrain, on a dû s'adapter. Mon égalisation puis la carte rouge nous ont fait du bien. On a su reprendre le dessus même si on aurait dû marquer ce 1-2. Au lieu de ça on s'est fait peur mais la qualification est là et c'est l'essentiel" raconte le buteur.

Leander Dendoncker a commencé sur le banc avant de rentrer et libérer les Bruxellois dans les ultimes secondes de la rencontre. De quoi satisfaire son coéquipier. " C'est 100% mérité, il a subi beaucoup de critiques. Ce n'était pas facile pour lui de commencer sur le banc, mais je lui tire mon chapeau pour la manière dont il est rentré et d'avoir pu aider l'équipe "

Une finale cruciale pour Anderlecht

Sans titres depuis 2017, les Mauves sont à un match d'en remporter un. Mais attention, il n'est pas encore gagné. " Ce n'est pas encore fait. On joue un bel adversaire (le Club Bruges, NDLR), toujours en lice en Ligue des Champions. Ils sont en très bonne forme et sont favoris mais en football, sur un match, tout est possible. C'est important pour le club et on se doit d'y croire et de tout donner jusqu'au bout " conclue Verschaeren.