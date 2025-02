Un investisseur intéressé par le Standard débarque dans un aéroport... pour potentiellement racheter un autre club

Glenn Straub a atterri à Ajaccio pour découvrir le club de la ville. De quoi tirer un trait sur le Standard, qui l'intéresserait également ?

L'homme d'affaires Glenn Straub, qui aurait déposé une offre pour le rachat du Standard, était présent à Ajaccio ce vendredi. Pour rappel, l'homme de 78 ans est également intéressé par le rachat du club français.

Le milliardaire a été accueilli par le directeur général du club, Franck Leloup, ainsi que par de nombreux supporters. Son achat étant visiblement en bonne voie, il semble peu probable qu'il rachète le Standard. D’autant plus que la somme qu’il a proposée pour acquérir le club en bord de Meuse aurait été jugée insuffisante. Il aurait mis entre 7 et 9 millions d'euros sur la table.

Si ce montant s’avère exact, il y a peu de chances que le Standard l’accepte. Cela ne correspondrait pas du tout aux attentes du club liégeois.

"Je suis un investisseur, j’investis dans plein de choses. Nous avons cinq sociétés principales. J’ai vu vos montagnes, vos carrières, la mer et j’ai plusieurs yachts. Nous fabriquons beaucoup de choses liées à la mer. Nous produisons de l’hydroélectricité. Je veux voir les installations. J’investis dans l’immobilier, notamment dans des stades et ce genre de choses, et vous avez tout cela ici", explique le businessman au micro de France Télévisions.