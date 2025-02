Un doublé pour son retour, mais Dolberg garde son flegme : "Troisième au Soulier d'Or ? Je n'étais pas trop au courant"

Après avoir raté trois matchs de championnat, Kasper Dolberg a fêté son retour par un doublé. Il a même été jusqu'à célébrer son premier but, mais avait retrouvé son flegme après le match.

Peu d'attaquants en Belgique auraient pu inscrire un doublé comme celui de Kasper Dolberg ce dimanche. Sur son premier but, la passe de César Huerta n'était pas exactement dans ses pieds, mais le Danois a bien suivi. "Le ballon a pris exactement la trajectoire que j'imaginais sur le premier but", sourit Dolberg, de nouveau co-leader au classement des buteurs.

Le second ? Une véritable caresse qui va se loger hors de portée de Lammens. Tolu Arokodare, avec qui il partage cette place de meilleur buteur du championnat, n'aurait probablement pas réussi un tel geste."Je savais que je ne devais pas frapper fort. Honnêtement, la frappe n'est pas aussi parfaite que je le souhaitais", surprend-il même.

Le Soulier d'Or ? Ca ne le préoccupait pas

Aucune prétention dans ses propos : juste la conscience de ses qualités - et un sacré flegme, tout de même. "Pourquoi je n'ai pas célébré mon second but ? J'avais déjà assez célébré le premier, c'était suffisant pour une journée", lance Dolberg avec cet humour pince sans-rire qui le caractérise.

Je ne savais pas vraiment que j'étais 3e au Soulier d'Or

Ce dimanche, le département offensif du RSCA a tourné à plein régime avec Hazard, Huerta, Verschaeren et dans une moindre mesure Stroeykens tous très actifs. "C'est beaucoup plus facile comme ça pour moi. Ou plutôt, c'est plus agréable", reconnaît Kasper Dolberg, qui n'était pas présent durant la semaine au gala du Soulier d'Or... où il a terminé troisième.

"Honnêtement, je n'étais pas vraiment au courant", affirme-t-il en haussant les épaules. "Le coach m'a dit de ne pas aller au gala et je l'ai écouté. Je préfère rester chez moi, de toute façon". Le buteur danois était focalisé sur son retour de blessure. "Ce n'est pas agréable d'être blessé mais je ne restais pas chez moi à me lamenter non plus", relativise Dolberg.

Désormais, avec son attaquant n°1 de retour, Anderlecht veut enfin enchaîner et remonter au classement. "Quand vous voyez aujourd'hui ce que nous sommes capable de faire, je pense que nous pouvons mettre la pression sur Genk et Bruges. Et d'autres joueurs vont également revenir. Nous allons encore nous améliorer", conclut Kasper Dolberg.