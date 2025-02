Ca baisse déjà les bras à Charleroi : "Regarder devant nous ? Non, plutôt derrière..."

Charleroi a décroché un partage assez décevant au Beerschot ce dimanche. Les Zèbres ne sont pas encore vraiment largués dans la course au top 6 mais Isaac Mbenza n'a pas l'air fort optimiste.

Le point positif : Charleroi n'a pas perdu depuis 4 matchs maintenant. Mais avec une seule victoire dans ces 4 rencontres, les Zèbres laissent régulièrement le top 6 s'éloigner. Ils n'ont pas su enchaîner après leur belle victoire contre Dender le week-end prochain.

En perdant deux points sur la pelouse du Beerschot, Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? Il n'y a que 4 points d'écart entre le RCSC et La Gantoise, qui a également partagé ce week-end. Pourtant, dans le chef d'Isaac Mbenza, on tient des propos étonnants.

"C'était un match où on devait prendre des points, on est donc déçu", assure l'ailier carolo au micro de la RTBF après la rencontre. "Mais le Beerschot était bien en place et nous a posé des problèmes". Pour Mbenza, Charleroi ne doit pas forcément regarder vers le haut.

"On ne regarde pas forcément devant nous mais plutôt vers le bas du classement. Mais on prend match après match", conclut-il par le cliché d'usage. Le Sporting est dans une drôle de situation : à 4 points du top 6 mais seulement 5 points au-dessus des Playdowns.

La réception du RSC Anderlecht dimanche est l'occasion de se rapprocher des Playoffs... mais aussi de voir les poursuivants se rapprocher. Le match de la dernière chance pour espérer viser plus haut, probablement.