Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/02: Frankowski - Still

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Frankowski - Still

Coup dur pour Will Still à Lens alors que le mercato est déjà terminé

Le championnat turc continue de se renforcer juste avant la fin du mercato hivernal qui se termine aujourd'hui. Will Still perd à nouveau un joueur, Przemysław Frankowski s'en va à Galatasaray. (Lire la suite)