Le numéro neuf, les conseils d'un ancien du Barca...et un premier recadrage des supporters : Francis Amuzu officiellement présenté à Grêmio

Après dix ans à Anderlecht, Francis Amuzu a bel et bien démarré un nouveau chapitre du côté de Grêmio. C'est vêtu de son maillot, floqué du numéro...9, qu'il a officiellement été présenté à la presse et aux supporters.

"Une chose que j’ai vraiment aimée ici, c’est que l’entraîneur m’a appelé personnellement. J’ai immédiatement ressenti beaucoup de confiance de sa part" a-t-il commencé, à l'occasion de ce qui est le premier transfert de sa carrière professionnelle.

Et pour une première, le Ciske n'a pas déménagé la porte à côté : "Ce qui m’a choqué, c’est le climat ici, il fait très chaud, très différent de la Belgique. Mais les joueurs m'ont très bien accueilli et je me sens comme chez moi. Martin Braithwaite notamment, il parle français et anglais".

L'ancien attaquant du FC Barcelone a déjà donné quelques conseils au nouveau venu : "Il m'a dit qu'il y avait quelque chose que je devais faire sur le terrain. Donner ma vie. Si tu donnes ta vie ici, les supporters seront à tes côtés".

