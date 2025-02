Le Standard ne craint pas son calendrier dantesque : "On sait à quel point ce serait beau de jouer les Play-Offs 1 à Sclessin"

Ce sont des véritables Play-Offs 1 avant la lettre qui attendent le Standard pour terminer la phase classique. Première étape, la réception du leader, le Racing Genk, ce vendredi soir. Selon Marlon Fossey, décrocher une place dans le top 6 donnerait un élan positif à tous les joueurs du noyau.

Le Standard s'apprête à rencontrer les cinq meilleures équipes du championnat pour terminer sa phase classique. Les Rouches, qui ont encore l'ambition d'être dans le top 6 malgré le revers concédé la semaine dernière à Westerlo, se préparent à en avoir un sérieux avant-goût, comme le soulignait Marlon Fossey en conférence de presse, ce jeudi.

"Oui, c'est comme si les Play-Offs 1 commençaient maintenant. La bonne chose, c'est que dans nos cinq derniers matchs, nous allons en jouer trois à domicile. Ce vendredi, nous affrontons la meilleure équipe du championnat, mais nous leur avons déjà posé des problèmes, nous allons jouer notre match en utilisant l'appui du public pour espérer faire la différence."

Tout donner face aux ténors du championnat pour ne rien regretter

"Cette semaine, le coach a essayé de ne pas être trop négatif après notre première défaite en 2025. On est dans une situation où on doit gagner la majorité de nos cinq derniers matchs, on a eu une bonne semaine d'entraînement après notre jour de congé au lendemain de Westerlo et on se sent prêts."

Collectivement, intégrer ce top 6 pourrait donner un boost majeur à un club qui en a bien besoin après des moments difficiles, et qui est toujours dans un processus de vente. Mais individuellement aussi, les joueurs gagneraient gros à disputer les Champions Play-Offs.

Jouer les Play-Offs 1 donnerait un boost à la carrière de tout le monde"

"Bien sûr, on croit encore aux Play-Offs 1. Nous en étions loin la saison dernière, désormais un résultat positif pourrait nous permettre de les intégrer. Se dire qu'on veut jouer le top 6, ça nous aide à regarder vers le haut et nous donner toutes les chances."

"Jouer les Play-Offs 1 donnerait un boost à la carrière de tout le monde. On sait à quel point ces Champions Play-Offs peuvent être beaux et disputés et on sait ce que ça pourrait donner à Sclessin. Il y a clairement moins d'attente, de motivation et de belles choses à faire en Play-Offs 2."