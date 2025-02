"Petit pays, petit esprit" : une bien mauvaise surprise pour les supporters du Standard à la veille du match contre Genk

Demain, le Standard reçoit Genk. Une affiche haute en couleur mais qui sera privée d'un tifo préparé depuis des mois.

Avec un calendrier qui renseigne toutes les équipes du top 5, le Standard aura fort à faire en cette fin de phase classique. Les joueurs auront bien besoin de leurs supporters afin de faire de Sclessin un enfer pour les adversaires.

C'est dans cette optique que les Ultras Inferno avaient mis le paquet pour un grand tifo censé électriser l'avant-match de demain contre Genk. Mais le collectif annonce que l'animation, préparée depuis des mois, a été refusée hier, à deux jours de la rencontre.

"Les autorités locales (la sécurité du club ainsi que la police avec à sa tête le commissaire en chef) nous ont signifié que ce tifo serait refusé pour cause de visuel inadéquat. Un tifo pensé avant tout pour transcender le stade et nos joueurs afin de les pousser vers la victoire. Ce même genre de visuel accepté il y a peu dans plusieurs stades européens et même belges" peut-on lire.

Le Standard aurait pu accepter le tifo malgré tout

Les supporters ont tout essayé : "Toute la journée d'hier, nous avons tenté d'entamer un dialogue avec le commissaire mais ce fut un refus catégorique de sa part. Alors que notre club est mis à mal depuis un bon bout de temps avec les risques qui en découlent, les supporters ainsi que les groupes d'animations du Standard de Liège se sont montrés patients et exemplaires à bien des titres. Malgré cela, les autorités trouvent toujours quelque chose à dire et à restreindre. À l'image de ce pays où on est fermé plus que jamais. Petit pays, petit esprit".

Les Ultras Inferno regrettent également l'attitude du Standard : "Le club reste maître à bord et aurait pu accepter ce tifo contre l'avis de police mais il n'en est rien. La sécurité du club et notre SLO auraient pu également parlementer avec les personnes concernées pour tenter de sensibiliser le chef de police mais il n'en fut également rien".

"De par ce communiqué, nous annonçons que le tifo prévu est donc refusé et ne verra sans doute jamais le jour. Des mois de travail et d'investissement balayés de la sorte sans discussion possible. Voilà où nous en sommes arrivés" concluent-ils tristement, tout en promettant de mettre l'ambiance malgré tout.