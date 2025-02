"Arnaud Bodart avec son Ballon d'or" : le coach et les fans de Metz sont déjà plus que jamais satisfaits de la signature du Liégeois

Arnaud Bodart n'aurait presque pas pu rêver mieux pour ses débuts à Metz. Auteur de bonnes prestations et notamment d'une nouvelle clean sheet ce samedi, le gardien belge se fait encenser par les fans et son coach.

Ce samedi, le FC Metz d'Arnaud Bodart s'est imposé sur le score de 0-3 face à Guingamp. De quoi ajouter un clean sheet supplémentaire en Ligue 2 aux statistiques de l'ancien gardien des Rouches.

En six rencontres avec les Messins, le portier belge a gardé ses cages inviolées à trois reprises. Cette fois encore, il a été crédité d'une énorme prestation en réalisant de superbes parades.

"Disons qu’il est à l’image de l’équipe. Arnaud nous a aidés sur deux ou trois situations assez compliquées ce soir et il est dans la continuité depuis qu’il a signé chez nous. Tout ça dégage du positif," explique le coach du club français, Stéphane Le Mignan, en conférence de presse.

Les supporters des Grenats n'ont pas non plus manqué de réagir à l'énorme début de parcours du Liégeois avec Metz : "Arnaud Bodart posant avec son Ballon d’or lors de la saison 2016-2017," écrit notamment avec humour et un montage qui laisse à désirer un fan sur X.

Archive : Arnaud Bodart posant avec son ballon d’or lors de la saison 2016-2017 pic.twitter.com/BcvUOQQliO — L’EST_Grenat 🇱🇻 (@EST_Grenat) February 15, 2025

Le prochain rendez-vous des actuels seconds de Ligue 2 sera samedi prochain face à Ajaccio. Le coup d'envoi sera donné à 20h00 au Stade Saint-Symphorien.