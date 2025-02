Pourquoi La Gantoise, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas su garder Jorthy Mokio : "Ce n'est pas bon pour nous, ni pour le football belge"

Jorthy Mokio, 16 ans, a été remarquable avec l'Ajax Amsterdam face à l'Union, cette semaine. Le tout alors qu'il aurait encore pu jouer pour La Gantoise.

La Gantoise a été battue 0-3 par le Bétis Séville, ce jeudi. Et les dirigeants Buffalos ont probablement prononcé l'un ou l'autre juron lorsqu'ils ont vu que Jorthy Mokio, leur ancien protégé, avait marqué avec l'Ajax face à l'Union.

Mokio n'est arrivé à Gand qu'à l'âge de 12 ans, où il a immédiatement fait forte impression. "Au début, il se démarquait vraiment, au sens propre comme au figuré. Directement, nous avons compris qu'il jouerait un jour au plus haut niveau", a déclaré l'ancien CEO Michel Louwagie au micro de Sporza.

Déjà en novembre 2022, trois mois avant son 15e anniversaire, Gand avait entamé des discussions avec la famille Mokio pour un premier contrat professionnel. Vanhaezebrouck avait également emmené Mokio en stage et lui a fait connaître ses débuts en équipe première juste après son 16e anniversaire.

Louwagie a tout fait pour garder Mokio à Gand

"Tout le monde au club pensait la même chose." Même Sam Baro, qui n'était pas encore président, a été impliqué dans l'histoire. Mais les exigences de la famille Mokio étaient trop élevées. Ils voulaient 50% de bénéfice sur son prochain transfert."

Et Louwagie ne pouvait pas accepter cela. "Nous avons fait beaucoup plus que ce que nous aurions pu faire", soupire Louwagie. "Mais c'est douloureux et ce n'est pas bon pour le football belge que nous n'ayons pas pu garder Mokio avec nous", a-t-il conclu.