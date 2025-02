L'image du football belge en a pris un coup la semaine dernière : "C'est devenu une république bananière"

Aux Pays-Bas, le journaliste Valentijn Driessen est connu pour ses déclarations acerbes. Le sniper avait le football belge en ligne de mire dans sa dernière chronique.

Selon Driessen, le football belge ne vaut pas grand-chose : "Ce niveau... Vraiment, c'est devenu une république bananière", a-t-il d'emblée asséné dans le podcast Kick Off.

Il pointe nos infrastructures vieillissantes, conforté par les polémiques qui ont agité le Stade Roi Baudouin : "Regardez ce stade qui a accueilli l'Union et l'Ajax. Pas de chauffage au sol, pas de drainage correct. Ce n'est plus possible dans le football moderne".

La victoire de l'Ajax contre ces mêmes Unionistes ne l'a pas non plus surpris. "L'Union est troisième en Belgique, donc ce n'est même pas un club de haut niveau. L'Ajax est premier, il est logique qu'ils gagnent", a-t-il estimé. Valentijn Driessen prend notamment Anderlecht comme point de comparaison : "Ils terminent neuvième en Ligue Europa et perdent sans combattre 3-0 contre Fenerbahçe, qui était 24e. Cela en dit long sur le niveau belge".

Les matchs à élimination directe, notre plafond de verre ?

Même le Club de Bruges n'est pas épargné. La victoire des Blauw en Zwart contre l'Atalanta fait couler beaucoup d'encre : "Ce penalty était de la pure folie. Comment peut-on siffler ça ? Pol Van Boekel (un arbitre néerlandais NDLR) est fini en Europe après une décision pareille en tant qu'arbitre VAR".

Le journaliste estime que l'UEFA a ouvert trop grand la porte en autorisant de plus en plus d'équipes à poursuivre l'aventure en Coupe d'Europe : "Autrefois, en Europa League, seules 16 équipes se qualifiaient, maintenant elles ont un tour éliminatoire supplémentaire. Cela aide énormément les équipes des petits pays. En Ligue des champions, il y a maintenant aussi 24 équipes qui passent, il faut voir ça dans son ensemble". L'Union Saint-Gilloise aura-t-elle le bon goût de prendre sa revanche à Amsterdam pour lui faire regretter une partie de (ses propos) ?