Nouvelle semaine, nouvelles accusations envers l'arbitrage en Pro League : "Soit c'est de l'incompétence, soit ils le font exprès"

Le Beerschot a finalement été battu par La Gantoise, en fin de rencontre. Dirk Kuyt ne digère pas certaines décisions arbitrales, et n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

Ce dimanche, le Beerschot a longtemps tenu tête à La Gantoise, mais s'est incliné dans les derniers instants à la Planet Group Arena. Deux phases suscitent toutefois la polémique.

Minute 37: Archie Brown se signale avec un mouvement du coude, mais l'arbitre Kevin Van Damme ne lui donne pas de carton et la VAR n'intervient pas.

Minute 96: Antoine Colassin reçoit un carton rouge direct après avoir essayé de reprendre le ballon à Araujo en attrapant le Buffalo avec ses deux mains.

Une exclusion qui provoque de la frustration au Beerschot

Sur les réseaux sociaux, les réactions à ces décisions ne se sont pas fait attendre, et Dirk Kuyt les a également commentées, en conférence de presse. "Je veux parler de la trente-septième minute. Pour moi, c'est un pur carton rouge et cela me frustre énormément."

"Et l'exclusion de Colassin est, pour moi, purement scandaleuse. Antoine essaie de placer ses épaules pour récupérer le ballon et forcer une égalisation, puis je vois un arbitre donner directement un carton rouge. Là, je me dis : est-ce que tu comprends le jeu ou non ?"

De l'incompétence…?

"Je ne peux que constater deux choses : soit c'est de l'incompétence avec six hommes à la VAR, soit ils le font exprès et quelqu'un nous en veut. Je ne peux pas le prouver par des faits, mais cela tend de plus en plus vers la seconde option et c'est très frustrant. Comme je l'ai dit : c'est soit l'incompétence, soit c'est délibéré. Cela ressemble à de l'injustice", a déclaré l'entraîneur du Beerschot, fou de rage.