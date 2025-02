Le superbe geste d'un club de Pro League pour ses supporters

Dans la lutte pour le maintien, Courtrai veut jouer le tout pour le tout.

Actuellement dans une situation difficile, Courtrai, avant-dernier avec 19 points veut croire à la possibilité de sortir de ces Play-downs. En effet, le club compte 11 points de retard sur le premier "sauvé" et il reste ... 12 points à jouer. Tant que ce n'est pas fait mathématiquement, le club veut mettre tous les moyens de son côté.

Besoin de soutien

Ce dimanche, Courtrai se déplace à Saint-Trond, une place et cinq points au-dessus d'eux. Dans cette quête qui s'avère difficile, une victoire face à un concurrent direct pourrait lancer la machine et les dirigeants le savent.

Qu'est ce qui pousse le plus une équipe à la victoire ? Ce sont les supporters. C'est pourquoi un superbe geste a été mis en place par les dirigeants courtraisiens envers leurs supporters afin de se déplacer avec le plus de fans possibles.

Les billets seront gratuits pour les supporters titulaires d'un abonnement et seront au prix de cinq petits euros pour ceux qui n'ont pas d'abonnement. Un geste qui a pour but de motiver le peuple courtraisien à se déplacer en nombre pour soutenir son équipe qui en aura besoin.

En cas de défaite, Courtrai sera malheureusement condamné aux Plays-downs. Il faudra malgré tout jouer les derniers matchs à fond afin de démarrer le mini-championnat de rélégation avec le plus de points possible et éviter la descente en D1B.