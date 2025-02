Quels changements attendre au sein du top 6 dans les Playoffs ? L'avis tranché d'un ancien habitué des Playoffs 1

Avec encore quatre journées à jouer dans la compétition régulière, le classement de la Jupiler Pro League commence à se dessiner. Francky Dury nous livre ses impressions sur la course au titre.

Durant les près de 20 ans où Francky Dury a été entraîneur de Zulte Waregem, il est parvenu à atteindre cinq fois les Playoffs 1 avec le Essevee. Lors de la saison 2012-2013, Zulte était même à quelques minutes de devenir champion sur la pelouse d'Anderlecht, avant le fameux coup franc dévié de Lucas Biglia.

Cette année, pas de Zulte Waregem dans les Champions Playoffs, mais bien Genk, le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, l'Antwerp et La Gantoise.

Le Standard a mathématiquement encore une chance d'obtenir une place dans ce top 6, mais finira sa phase classique avec quatre rencontres contre des équipes du top 5, le tout avec cinq points de retard sur les Buffalos. Il y a donc de fortes chances que la composition des Champions Playoffs soit déjà connue.

Le Club favori

"Deux équipes se démarquent vraiment dans ce top 6", déclare directement Dury. "Ça se jouera entre Genk et le Club Bruges. Les deux meilleures équipes sont en tête, la lutte pour le maintien est bien plus serrée."

"Pour moi, le Club est le favori, ils ont le rythme dans les jambes. À moins qu'ils aillent plus loin en Ligue des Champions, et n'oublions pas non plus la finale de la Coupe de Belgique contre Anderlecht", poursuit l'ancien entraîneur.

"D'un autre côté, Genk a disputé beaucoup moins de matchs cette saison, ce qui est également un énorme avantage. Les mois de janvier et février sont lourds pour les grands clubs, avec de nombreux matchs (importants) en si peu de temps, c'est épuisant", explique Dury.

Une lutte à deux, sans troisième larron ? "Je ne pense pas qu'une autre équipe viendra se mêler à la lutte entre ces deux équipes. L'Union joue bien, mais se battra uniquement avec Anderlecht pour cette troisième place".

Le Sporting également écarté de la course au titre ? "Quant à savoir si Anderlecht va bien performer, cela reste à voir. Ils ont connu de nombreuses blessures pendant les mois cruciaux, et je ne sais toujours pas à quel point les nouveaux joueurs sont bons. Si Kasper Dolberg et Thorgan Hazard peuvent jouer tous les Playoffs, Anderlecht sera à surveiller".

Concernant les cinquième et sixième places, Dury ne s'éternise pas sur l'Antwerp et La Gantoise : "Je ne pense pas qu'ils causeront beaucoup de changements dans ces Playoffs Gand est surtout redevable à un manque de renforts des autres concurrents en janvier. D'après ce que je vois, je ne prévois pas beaucoup de surprises dans ce top 6, le classement est même plutôt juste à mon avis".