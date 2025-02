Nicolas Raskin a hâte d'en découdre avec le tombeur d'Anderlecht : un élément pourrait aider à faire face au challenge qui s'annonce en Turquie

L'ancien milieu du Standard l'assure, les joueurs des Rangers se réjouissent d'affronter Fenerbahçe en Europa League.

L'aventure européenne se prolonge pour Nicolas Raskin et les Rangers, qui héritent d'un gros morceau en Europa League. Les Ecossais devront se défaire du Fenerbahçe, tombeur d'Anderlecht, avant un éventuel choc face au vainqueur de Roma - Athletic Bilbao, en cas de qualification.

Le milieu de terrain le clame haut et fort, son équipe ne craint personne : "Ce sera un match passionnant. J'ai regardé leurs deux matches contre Anderlecht et c'est une bonne équipe avec des grands joueurs", a expliqué le Liégeois en conférence de presse à la veille du match face à St. Mirren.

"Ils aiment presser et l'ambiance là-bas à l'air très bonne. L'ambiance chez nous à Ibrox est toujours excellente, ce sera donc une belle opposition. Et j'aurai l'occasion de jouer en Turquie pour la première fois", poursuit-il.

Le palmarès et le vécu de José Mourinho imposent le respect mais ne font pas peur : "C'est super de pouvoir croiser quelqu'un que l'on a regardé à la télévision, mais une fois sur le terrain, on ne regarde pas le banc de touche ni quoi que ce soit d'autre. Je me souviens que les équipes qu'il a coaché ont remporté des titres, surtout en Europe. Ce sera donc intéressant."

L'étape Turquie, une grosse ambiance à surmonter

"L'aller se jouera en Turquie et il sera très difficile, nous allons essayer d'obtenir quelque chose chez eux avant de revenir à Ibrox. Nous jouons toujours avec détermination et pour gagner, et nous savons ce que nous avons à faire. Nous n'avons peur de personne, et nous prendrons les choses au fur et à mesure", explique Raskin.

"Nous avons joué contre l'Olympiacos cette saison et cette expérience pourrait nous être utile, mais l'atmosphère sera différente en Turquie. Mais au final, c'est juste un match de football et nous avons déjà joué dans de grosses ambiances. Cela nous aidera."