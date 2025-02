Gros coup dur pour La Gantoise, qui perd sur blessure un titulaire important dans le sprint final pour le top 6 !

La Gantoise a partagé l'enjeu sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Un bon point pour les Buffalos, qui ont cependant perdu, sur blessure, leur gardien titulaire, Davy Roef.

La Gantoise a répondu au Standard dans la course au top 6. Alors que les Rouches s'étaient imposés à Bruges plus tôt dans la journée, les Buffalos ont obtenu un bon point de leur déplacement à Genk.

Gand n'est que la deuxième équipe à ramener quelque chose de son déplacement à la Cegeka Arena depuis... le Standard lors de la première journée. De son côté, Genk a vu sa série de douze victoires consécutives à domicile prendre fin, au terme d'une rencontre où le spectateur neutre est resté sur sa faim.

Cette affiche aurait pourtant pu ne pas se terminer sur un 0-0, tant les deux équipes ont eu les occasions d'inscrire le but de la victoire. Dont Genk, qui aurait probablement pu se voir octroyer un penalty dans les dernières minutes.

Davy Roef victime d'une fracture de la main

Davy Roef est sorti de son but, sur un centre, mais est arrivé après Ken Nkuba et a percuté le joueur de Genk. Une action similaire à celle de Remko Pasveer et Kevin Rodriguez, mais avec moins d'intensité. Le corps arbitral a décidé qu'il ne fallait pas donner penalty.

Mais Roef, lui, ne s'est pas tiré de ce contact sans dégât. Le gardien de La Gantoise souffre d'une fracture de la main, a rapporté le club dans un communiqué ce lundi. Il va même subir une opération chirurgicale et bientôt commencer sa rééducation. Tom Vandenberghe, fraichement arrivé de Courtrai, devrait donc terminer cette course au top 6 et probablement même débuter les Play-Offs.