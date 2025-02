"Il n'est pas normal" : Johan Boskamp révèle qui est le véritable joyau du football belge (et ce n'est pas Mokio, Bounida ou Godts)

Tous les grands talents belges semblent actuellement évoluer à l'Ajax, mais rien n'est moins sûr, selon Johan Boskamp dans son podcast Boskamp & Kleine Gijp. Selon lui, ce talent se trouve à Genk.

Le célèbre analyste de 76 ans vante les qualités de Konstantinos Karetsas, âgé de dix-sept ans, chez Genk. "Il est si bon, anormalement bon pour quelqu'un de son âge", s'enthousiasme-t-il.

À l'Ajax, trois grands talents belges sont en lice : Jorthy Mokio (16 ans), Rayane Bounida (18 ans) et Mika Godts (19 ans). Nicky van der Gijp trouve cela remarquable : "En fait, les trois plus grands talents de Belgique sont à l'Ajax. N'est-ce pas étrange ?" Mais Boskamp n'est pas d'accord. "Le plus grand talent est Karetsas. Nous ne savons pas encore s'il choisira la Belgique, mais il joue à Genk."

Natif de Genk, Karetsas est actuellement international belge des moins de 21 ans, mais il a également des origines grecques. "J'espère qu'il choisira la Belgique", dit Boskamp. "Il joue déjà dans les équipes de jeunes et est né ici."

Karetsas est déjà connu en Belgique. Il est un milieu offensif gaucher qui a déjà disputé 1 417 minutes en équipe première des Limbourgeois cette saison, réparties sur 30 matchs. Il a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives. L'Ajax et Manchester City auraient déjà montré de l'intérêt par le passé.

Malgré le fait que Boskamp voit Karetsas comme la plus grande promesse, il est également impressionné par Mokio. "Son charisme est incroyable. La force qu'il dégage, tellement sûr de lui. Mais ce garçon de Genk a ça aussi."