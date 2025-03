"Je suis un grand fan de Doku" : le Diable Rouge inspire la nouvelle pépite de Manchester City

Seulement âgé de 22 ans, Jérémy Doku inspire déjà les stars de demain. La nouvelle recrue de Manchester City, Claudio Echeverri, n'a pas manqué de citer le joueur belge lorsqu'on lui a demandé les joueurs qui l'inspiraient à Man City.

C'est désormais officiel depuis quelques jours : Claudio Echeverri est un joueur de Manchester City. L'Argentin, qui a officiellement signé en janvier 2024, était resté en prêt à River Plate.

"Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité d’être ici à Manchester et de pouvoir enfin m’appeler un joueur de Manchester City. Le football a été toute ma vie et mon rêve était de jouer pour l’une des meilleures équipes d’Europe. Aujourd’hui, je me suis rapproché de ce rêve", explique le joueur au micro de son club.

Le milieu offensif a ensuite été interrogé sur les joueurs qui l'inspiraient et a cité un Diable Rouge : "Je suis un grand fan de Doku et aussi de Haaland. Ce sont des joueurs incroyables."

"Je pense que j'apprendrai beaucoup d’eux, ils peuvent m'apprendre et me motiver énormément", raconte le natif de Resistencia. La nouvelle recrue des Sky Blues a d’ailleurs déjà pu rencontrer Jérémy Doku et Erling Haaland lors de sa rencontre avec le groupe.