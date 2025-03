Une grosse erreur d'arbitrage évitée de peu en Pro League : "Les clubs nous demandent d'être cohérents"

L'Antwerp a partagé l'enjeu sur la pelouse du Cercle de Bruges, le week-end dernier. Les Groen & Zwart ont terminé le match à 10, et estimaient que cela devait aussi être le cas du Great Old.

Après le match nul 0-0 entre le Cercle et l'Antwerp, les discussions ont été nombreuses concernant l'arbitrage. Christiaan Ravych a notamment reçu un carton rouge un quart d'heure avant la fin du match, mais celui-ci semblait assez évident.

Cependant, Jaïro Riedewald aurait aussi pu en recevoir un. Juste après la pause, il a été l'auteur d'une semelle sérieuse sur Lawrence Agyekum et est arrivé sur sa cheville. L'Anversois a été averti d'une carte jaune.

La faute était accidentelle, mais elle aurait pu mériter une autre couleur. Riedewald a lui-même admis après le match qu'il était soulagé que l'arbitre et le VAR l'aient laissé sur le terrain.

De son côté, Jonathan Lardot ne considère pas non plus qu'il méritait un carton rouge. "Les clubs nous demandent d'être cohérents. Dans le passé, nous avons eu quelques situations similaires", a-t-il déclaré lors de l'émission Under Review.

"Si son talon est encore au sol, c'est un élément pour nous permettre de rester cohérents. Le contact est certes douloureux, je l'admets. Mais nous devons également être cohérents. Je dirais que c'est un beau carton jaune", conclut le patron des arbitres.