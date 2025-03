Amando Lapage brise le silence après son départ du Sporting d'Anderlecht : "J'ai toujours pensé que je deviendrais une légende là-bas, comme mon grand-père"

Amando Lapage a décidé de quitter Anderlecht cet hiver pour rejoindre le KVC Westerlo. Cela après avoir passé 13 ans chez les Mauves. Pour la première fois, le jeune défenseur a brisé le silence quant à son choix surprenant.

Amando Lapage voulait marcher sur les traces de son grand-père Paul Van Himst à Anderlecht. Seul problème, le défenseur central n'a jamais vraiment percé dans le noyau A et n'a joué que quatre matchs avec l'équipe première.

Cet hiver, il a réalisé qu'il était préférable d'opter pour une nouvelle aventure. Le joueur de 20 ans a signé en Campine début février, mais il n'y a, pour le moment, fait qu'une seule apparition en tant que remplaçant. Il pourrait retrouver ses anciennes couleurs, ce week-end.

Dans un entretien accordé à DAZN, Amando Lapage est revenu sur son choix de quitter Anderlecht après 13 ans. "Oui, c'était très difficile. J'ai toujours pensé que je deviendrais une légende à Anderlecht comme mon grand-père. Ou du moins que je pourrais jouer toute ma carrière là-bas", a-t-il commencé.

"Pas au même niveau que mon grand-père, mais j'espérais quand même devenir une sorte d'icône. Anderlecht est le club de mon cœur, où j'ai toujours joué et grandi. C'était donc une décision difficile."

"Le jour où j'ai décidé de le faire et que tout s'est bien passé, j'ai aussi ressenti un soulagement. Parce que c'était fait. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais quand je suis allé chercher mes affaires à Anderlecht et que j'ai revu tout le monde, c'était vraiment difficile. Heureusement, les joueurs m'ont tous rassuré. Ils pensaient aussi que c'était un bon choix", a conclu Lapage.