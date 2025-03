Pas encore à 100% mais de retour comme titulaire pour les Playoffs ? Le plan d'Anderlecht pour retaper Jan Vertonghen

Jan Vertonghen veut retrouver son rôle de leader sur le terrain. Le défenseur n'a joué que 27 minutes depuis son retour jusqu'à présent.

24 minutes contre Fenerbahçe, 3 contre l'Union Saint-Gilloise. C'est le temps de jeu de Jan Vertonghen dispose depuis qu'il est de nouveau disponible pour le RSC Anderlecht depuis son retour sur la feuille de match, après six mois à l'infirmerie.

Lors des deux derniers matchs, contre Charleroi et le Standard, il est resté sur le banc pendant toute la rencontre. "Le plus important est que nous continuions à bien communiquer", a déclaré David Hubert, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Nous faisons cela avec chaque joueur, mais avec Jan, c'est spécial car il est si expérimenté. Il a même plus d'expérience que moi. Il est d'une grande valeur pour l'équipe, mais Jan sait aussi qu'il n'est pas encore à 100%", poursuit Hubert.

Qu'attendre des prochaines semaines ?

Vertonghen fait les progrès nécessaires, mais jouer un match complet se semble pas à l'ordre du jour. "Les semaines d'entraînement que nous avons maintenant sont d'une valeur inestimable pour lui. Le troisième jour après le match est prévu la séance d'entraînement la plus intense. La façon dont Jan Vertonghen aborde cela... On dirait le plus jeune du groupe".

L'entraîneur des Mauves compte également sur la trêve internationale pour retaper son capitaine en vue des Playoffs. Pour cela, un match amical sera notamment organisé : "Nous recherchons un adversaire. Cela pourrait également être bénéfique pour d'autres".