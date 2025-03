Nicky Hayen reçoit une question pertinente sur la lutte pour le titre : "Demandez au conseil d'administration"

Le Club de Bruges a clôturé son aventure européenne et tourne maintenant entièrement son regard vers la Jupiler Pro League. L'entraîneur Nicky Hayen est combatif : "Nous sommes prêts et nous voulons le montrer."

La défaite contre Aston Villa a été rapidement digérée. Nicky Hayen et son staff ont brièvement discuté de quelques points auxquels prêter attention, mais les analyses approfondies ont été laissées de côté. "Nous avons relevé quelques points, mais il ne faut pas trop pousser l'analyse", a déclaré l'entraîneur dans Het Laatste Nieuws.

Au sein du club, il n'y a pas vraiment de sentiment de soulagement, mais on reconnait que l'attention est désormais entièrement portée sur le championnat. Tout le monde se réjouit de pouvoir désormais se focaliser sur la course au titre.

En championnat, le Club a en effet souvent lâché des points autour des matchs de Ligue des Champions, ce qui, selon Hayen, est en partie lié à l'aspect humain. "Désormais, il n'y a plus rien à contrôler. Nous prenons match après match et voulons montrer que nous sommes prêts, en commençant par Charleroi."

En plus de la course au titre, il y a aussi la finale de la Coupe le 4 mai. Cependant, le titre de champion reste la priorité absolue. "C'est nécessaire pour parler d'une saison réussie, même si vous remportez la Coupe et que vous atteignez les huitièmes de finale de la Ligue des Champions", souligne Hayen avec exigeance.

Une saison sans titre serait-elle donc considérée comme une échec ? "C'est une question pour le conseil d'administration. Nous ne partons pas du principe que nous ne serons pas champions, mais cela vaut également pour Genk et Union, qui sont en excellente forme", nuance Hayen.