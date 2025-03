Incroyable ! Les Play-offs supprimés en Pro League... mais bientôt introduits dans le monde amateur ?

Voetbal Vlaanderen souhaite insuffler une nouvelle vie au football amateur avec un plan d'action ambitieux. Au cours des dernières années, le nombre de supporters a considérablement diminué, ce qui a entraîné des pertes financières importantes pour les clubs.

Avec un nouveau format de compétition et une propre chaîne médiatique, l'organisation espère attirer à nouveau plus de fans vers les terrains amateurs. Une des propositions les plus remarquables est l'introduction des Play-offs. Alors qu'ils viennent d'être abolis en Pro League, ils pourraient faire leur apparition dans les plus petites divisions.

"Les clubs des meilleures divisions amateures discutent d'un nouveau format de compétition", a déclaré le directeur général de Voetbal Vlaanderen Philippe Rosier dans Le Nieuwsblad. Plusieurs options sont étudiées, comme des Play-offs avec quatre ou six équipes ou une phase finale à élimination directe.

La Flandre veut rendre le football amateur plus attractif

L'objectif est de rendre la compétition plus palpitante et ainsi attirer davantage de spectateurs. Les chiffres sont éloquents : en 2024, 20 % de tickets en moins ont été vendus par rapport à l'année précédente. Surtout depuis le coronavirus, les clubs constatent qu'il est plus difficile de fidéliser les fans. "De nos jours, les gens ont beaucoup plus de possibilités de loisirs, ce qui entraîne une diminution de l'engagement envers les clubs locaux", explique Rosier.

Pour inverser cette tendance, Voetbal Vlaanderen souhaite voir une moitié de spectateurs en plus le long des terrains amateurs d'ici à 2028. Un nouveau format de compétition à lui seul ne suffira pas. C'est pourquoi une forte attention est également mise sur le marketing et l'expérience pour les fans. Les clubs doivent se profiler davantage et raconter leur propre histoire, comme l'a fait avec succès le Sporting Hasselt sous l'impulsion de Sam Kerkhofs et Rik Verheye.

Une nouvelle plateforme destinée au monde amateur ?

Un élément important du plan est le lancement d'une plateforme médiatique innovante en collaboration avec le groupe Sporthouse. Cette plateforme regroupera des actualités, des vidéos et des classements des divisions inférieures afin d'accroître la visibilité du football amateur. "Nous voulons que les clubs se présentent de manière plus forte et renforcent leur communauté", déclare Rosier.

Le projet démarre sous forme de phase pilote pour la première division amateur, où de nombreux clubs richement ancrés dans la tradition jouent avec une forte ancrage local. "Cela en fait un produit intéressant", déclare le directeur général de Voetbal Vlaanderen. Si la chaîne médiatique fonctionne, elle sera ensuite étendue aux divisions provinciales.

Chez nous, des Play-Offs ont déjà été créés pour la D1 ACFF, mais pas encore aux échelons inférieurs. Une idée qui pourrait traverser la frontière linguistique ?