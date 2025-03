🎥 Quel choc ! Grosse inquiétude pour Simon Mignolet, sorti sur civière contre Charleroi

Le Club de Bruges joue en ce moment contre Charleroi. Simon Mignolet est sorti sur blessure.

Si le match entre le Club de Bruges et Charleroi ne présentait plus le moindre enjeu comptable, il est tout de même disputé avec la plus grande application par les deux équipes, qui n'ont pas retiré le pied.

Cela s'est vu, à l'excès, à l'heure de jeu, sur une intervention de Simon Mignolet. Le gardien du Club est sorti de son rectangle pour venir à la rencontre de Jeremy Petris, qui se présentait face à lui.

Mignolet a assuré l'essentiel grâce à sa bonne sortie, mais a ensuite subi de plein fouet le déboulé de Petris, qui n'a pas su s'arrêter après une course desespérée pour avoir le ballon.

Le choc est impressionnant et a laissé Mignolet groggy sur la pelouse. Le dernier rempart brugeois a ainsi été évacué sur civière après six longues minutes d'intervention, cédant sa place à Nordin Jackers.

Il a toutefois rassuré en levant le pouce à Brandon Mechele depuis son brancard. Il faudra toutefois surveiller son état dans les prochains jours, l'ancien Diable Rouge pourrait devoir commencer les Playoffs avec un masque de protection...comme Mechele.