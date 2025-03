🎥 Un nouveau titre de champion pour le Standard après une victoire exceptionnelle... chez les jeunes !

Les U14 du Standard de Liège sont champions de Belgique. Suite à une victoire écrasante, les jeunes Rouches peuvent faire la fête.

Le Standard de Liège est une nouvelle fois loin de devenir le prochain champion de Belgique. Leur dernier sacre remonte à la saison 2008-2009. Actuellement assurés de participer aux play-offs 2, les Liégeois peuvent déjà écarter tout rêve de titre depuis un bon moment.

Mais ce n'est pas la même chose du côté des jeunes. En effet, les U14 du club viennent d’être sacrés champions ce samedi après-midi.

Grâce à leur victoire contre les U14 de Zulte Waregem, les jeunes Rouches sont officiellement assurés de terminer premiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès n'a pas été volé : le résultat final étant de 9-1.

Sacrés au SL16 Football Campus, quelques supporters rouges et blancs avaient décidé d'encourager les jeunes talents. Des drapeaux et des fumigènes étaient de sortie. Après la rencontre, de jolies images de joie des joueurs ont également été partagées par l'académie sur son Instagram et son Facebook.