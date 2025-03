C'est désormais clair : en l'absence de Sardella, Hubert a fait son choix

Killian Sardella s'est blessé pour quelques semaines, voire mois, et pourtant Thomas Foket n'était pas dans la sélection anderlechtoise. Ali Maamar avait les faveurs de David Hubert.

La hiérarchie avait déjà été établie le mois dernier, lors de l'absence de Killian Sardella à Charleroi : David Hubert avait alors opté pour Ali Maamar et laissé Thomas Foket de côté. Rebelote pour ce dernier match de la phase classique : Foket n'a même pas été intégré à la sélection, et Maamar a été titularisé à sa place.

Comme la plupart de ses équipiers, le latéral a vécu un match par moments compliqué. "Je n'aime pas réagir à chaud sur une rencontre. Mais c'était un match difficile, c'est vrai. Le plus important est d'avoir respecté nos principes, d'être resté calmes et d'avoir su réagir", relativisait Ali Maamar après la rencontre.

Maamar, couteau suisse de David Hubert

Le Belgo-Marocain de 19 ans n'est pas du genre à se pousser du col et restait modeste malgré son statut désormais confirmé de doublure "officielle" de Killian Sardella. "J'ai été formé au back droit ces dernières années et c'est vrai que c'est le poste où je prends le plus de plaisir", reconnaît-il.

"Mais je tiens tout d'abord à souhaiter un prompt rétablissement à Killian. Tout ce que j'espère, c'est de continuer à jouer", continue Maamar, dont la polyvalence est un atout. Lui aussi pourrait évoluer au milieu de terrain, où Lucas Hey a été aligné à la surprise générale ce dimanche.

"Je ne peux pas commenter les choix du coach (sourire). Mais c'est important d'être polyvalent, ça permet d'aligner un onze compétitif malgré les blessures", pointe Ali Maamar, qu'on a découvert au back gauche avant qu'il retrouve son "vrai" poste à droite. En Play-offs, il jouera là où Hubert aura besoin de lui, peu importe le flanc.