"Qu'on nous le dise si on veut nous faire descendre" : Felice Mazzu hors de lui après la défaite de trop pour Saint-Trond

Saint-Trond disputera bel et bien les Playdowns. Felice Mazzu a du mal à digérer cette défaite fatidique à Louvain.

En cas de victoire à Louvain aujourd'hui, Saint-Trond se serait maintenu en première division. Mais les Canaris ont une nouvelle fois affiché une certaine fébrilité défensive à Louvain, synonyme de participation aux Playdowns.

Felice Mazzu est apparu très déçu en interview : "C'est beaucoup de frustration car on n'a pas commencé le match. C'est à l'image de notre saison, rien n'est en notre faveur", explique-t-il au micro de DAZN. Avant de glisser quelques mots sur l'arbitrage.

"Je ne me cache pas que derrière l'arbitrage, mais qu'on le dise en début de saison si on n'aime pas jouer sur le synthétique de Saint-Trond et qu'on veut nous faire descendre. Le joueur de l'OHL a déjà une jaune et n'en reçoit pas une deuxième pour un tacle par derrière. Le VAR appelle l'arbitre pour annuler le pénalty qu'il a sifflé et il reste sur sa décision. Ça n'arrive pratiquement jamais", regrette l'entraîneur trudonnaire.

Felice Mazzu ne décolère pas

"Il faut arrêter de rigoler. Comment voulez-vous qu'on se batte contre des décisions perpétuellement en notre défaveur ? Là, les médias vont peut-être en parler, il y aura un article en début de semaine, mais les décisions, il faut les prendre au bon moment", poursuit Mazzu.

Le STVV va désormais faire face à d'autres match sous pression, mais il faudra du temps passer à autre chose après un tel scenario : "Il y a un règlement fixé, mais les décisions ne sont pas prises. Je ne suis pas déçu, je suis fâché. Ce sont toujours les mêmes erreurs, toujours en défaveur de Saint-Trond. J'y crois pour le maintien, mais il faut retrouver du positif car c'est dur à encaisser".