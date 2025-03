Le rêve devient réalité pour l'Unioniste Franjo Ivanovic : "Il me rappelle Mario Mandžukić"

Ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise a réalisé un grand nombre de "paris" sur le marché des transferts, en misant sur des joueurs peu connus aux "datas" intéressants venus des quatre coins de l'Europe.

Si Victor Boniface ou encore Mohamed Amoura ont souvent fait trembler les filets du Parc Duden, c'est un nouvel attaquant venu du championnat croate et de Rijeka qui fait grosse sensation cette saison.

Arrivé contre quatre millions d'euros l'été dernier, Franjo Ivanovic a déjà planté onze buts et délivré six passes décisives en championnat, auxquels il faut ajouter quatre buts en Europa League.

Membre d'un duo devenu impressionnant avec Promise David, le joueur de 21 ans avait été sélectionné à plusieurs reprises avec les espoirs de la Croatie, mais jamais en équipe première.

C'est désormais chose faite. Pour la première fois de sa carrière, Franjo Ivanovic va porter les couleurs de son équipe nationale A pour affronter la France en quart de finale de Ligue des Nations. "Ivanović joue très bien en Belgique. Il nous rappelle nos attaquants comme Olic et Mandžukić" a déclaré le sélectionneur Zlatko Dalic à son sujet, en conférence de presse. Il évoluera donc aux côtés de Luka Modric, Mateo Kovacic et Ivan Perisic, notamment.

First call-up for Franjo with Croatia’s national team. A dream coming true. ✨🇭🇷 pic.twitter.com/3muaKKfRR9