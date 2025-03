Chose promise, chose due : Charleroi confirme la bonne nouvelle pour ses supporters...à l'opposé de la politique du Standard

Les clubs sont désormais tournés vers la dernière ligne droit du championnat. Remplir son stade sera parfois un défi en Playoffs 2.

Les tribunes plus clairsemées que de coutume au Standard pour le match sans enjeu contre l'Antwerp a donné le ton : en matière d'ambiance et de fanatisme, les Playoffs 2 ne sont pas toujours les plus motivants pour les joueurs.

Du côté de Charleroi, on espère tout de même un stade bien garni. Pour cela, le club compte sur la présence massive des abonnés de la phase classique.

Le Sporting a d'ailleurs confirmé que les abonnés de ces derniers mois verraient leur abonnement prolongé pour ce mini championnat de manière totalement gratuite et automatique, sans aucune démarche à effectuer.

Charleroi veut recréer une dynamique positive

Un joli geste qui avait été convenu entre la direction et les clubs de supporters si l'équipe ne finissait pas dans le top 8. Il s'agit donc avant tout d'une promesse tenue pour fédérer autour de l'équipe, notamment après la saison dernière marquée par les Playoffs, mais elle reste à souligner.

La politique est ainsi bien différente qu'au Standard, où les prix ont pratiquement triplé par rapport à l'an dernier pour se réabonner dans certains sections du stade, au grand dam des supporters.