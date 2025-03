Anderlecht paye deux fois moins que le Club de Bruges, le Standard bien moins rentable que l'Union : la masse salariale des clubs de D1A dévoilée

Les salaires sont assez inégaux au sein de notre première division. Les chiffres calculés sur base des émoluments perçus la saison dernière sont assez révélateurs.

Anderlecht ne fait plus partie des trois clubs qui rémunèrent le mieux ses joueurs en Belgique, devant faire des concessions financières par rapport à des concurrents tels que le Club de Bruges, l'Antwerp et Genk, selon les calculs du Nieuwsblad.

Ce sont les Brugeois qui ont largement le plus dépensé en salaires : plus de 84 millions d'euros. L'Antwerp suit avec plus de 57 millions, tandis que Genk a dépensé un peu moins de 43 millions d'euros. Anderlecht se classe juste derrière avec un peu plus de 42 millions d'euros, ce qui signifie que le Club pratiquement deux fois plus.

L'ancien directeur sportif Jesper Fredberg a considérablement réduit la masse salariale, une stratégie délibérée pour maintenir le club dans une situation financièrement saine. Cependant, l'ambition reste d'attirer à nouveau de grands noms à l'avenir, à condition que les succès sportifs offrent à nouveau plus de possibilités financières.

L'exemple unioniste

Un chiffre remarquable : l'Union Saint-Gilloise a terminé la saison dernière à la deuxième place, mais elle n'occupe que la huitième position en termes de coûts salariaux. On ne peut pas en dire autant de la part du Standard et du RWDM, qui ont mieux payé que les Saint-Gillois, sans afficher les mêmes résultats. Il faut toutefois ajouter pour ces derniers le système de primes, particulièrement utilisé par la direction unioniste depuis des années.

En bas de la liste, se trouve Saint-Trond, qui n'a dépensé que 7,8 millions d'euros en salaires la saison dernière. Malgré ces modestes ressources, les Canaris ont longtemps surpris en championnat grâce à Thorsten Fink et à l'éclosion simultanée de plusieurs jeunes du cru. Cette saison, c'est une autre histoire.