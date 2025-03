Thorgan Hazard pointe le plus grand problème d'Anderlecht : "Nous soutenions encore Hubert. Mais en ce qui concerne notre jeu..."

Thorgan Hazard n'a pas vécu une saison facile avec Anderlecht. Mais il espère, à l'image de toute l'équipe, redresser la tête en cette fin de saison.

Pour Thorgan Hazard, remporter la coupe suffirait à sauver la saison d'Anderlecht. L'attaquant espère remporter la finale et ainsi ajouter une coupe dans un troisième pays différent. "Si nous la gagnons, tout le monde sera satisfait", explique-t-il au Nieuwsblad. Sur la course au titre, il adopte une posture plus extérieure : "J'aime Genk et leur façon de jouer".

Que manque-t-il à Anderlecht pour être au niveau du Racing ou du moins être considéré comme un candidat au titre ? Hazard a son avis sur la question : "Nous manquons de stabilité, aussi dans l'équipe. Des joueurs qui jouent ensemble pendant quelques années, pour construire quelque chose".

À ce titre, le licenciement de David Hubert a été une surprise pour Hazard et le reste du groupe : "Nous le soutenions encore. Mais en ce qui concerne notre jeu, je peux le comprendre. La saison dernière, nous n'étions pas toujours géniaux et nous faisions la différence avec des coups d'éclat individuels. Hubert n'a pas eu beaucoup de temps, et c'est aussi ce que je veux dire par le manque de stabilité qui persiste ici".

Retrouver une ligne directrice

Selon Thorgan Hazard, il faudra attendre les play-offs pour savoir si le changement d'entraîneur était la bonne décision. "Nous le saurons à ce moment-là". Mais sur le terrain d'entraînement, l'ancien Diable Rouge a déjà fait connaissance avec les méthodes de Besnik Hasi.

"Tout le monde n'est pas encore revenu des matches internationaux, mais il est déjà en train d'implémenter certaines choses. Ce qu'il met précisément en place, je ne le dirai pas. Nous avons un match important dimanche. Avec un nouvel entraîneur, de nouvelles idées émergent, mais on ne passe pas de zéro à cent en une seule partie", conclut-il, lucide sur la situation de l'équipe.