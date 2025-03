🎥 Kevin De Bruyne et Man City dans le dernier carré de la FA Cup : ils feront face à un Diable Rouge pour une place en finale

Les Cityzens se qualifient difficilement et poursuivent leurs parcours en coupe, afin de tenter de sauver leur saison catastrophique sur une note positive.

Premier adversaire de taille en FA Cup pour les Cityzens qui défient une formation de Premier League, après avoir écarté Salford City (8-0), Leyton Orient (1-2) et le Plymouth Argyle de Miron Muslić (3-1).

Bournemouth a donné du fil à retordre à Kevin De Bruyne (titulaire) et les siens et prenait l'avantage via Evanilson (21e) bien servi par Kluivert. City a continué à presser, mais l'équipe de Pep Guardiola rentrait tout de même aux vestiaires mené au score.

Après le repos pourtant, Erling Haaland (49e) égalisait bien servi par le jeune Nico O'Reilly, 20 ans. Quinze minutes plus tard, City prenait l'avantage par l'intermédiaire d'Omar Marmoush (63e), qui venait d'entrer en jeu. Une fois de plus, sur un service d'O'Reilly.

Jérémy Doku était épargné et restait sur le banc toute la rencontre. Le score ne bougeait plus et les Citizens rentrent donc à Manchester avec une victoire 1-2 ainsi qu'un ticket pour les demi-finales de la FA Cup en poche.

Pep Guardiola a donc encore une chance de remporter un prix cette saison, tandis que le club a également la perspective d'atteindre une finale de FA Cup pour la troisième année consécutive. Mais Man City devra aller chercher sa place en finale sur la pelouse de Nottingham Forest, le club de Matz Sels vit une saison de rêve et vendra très cher sa peau. Dans l'autre demie, Crystal Palace sera opposé à Aston Villa.

Instant impact from Nico O'Reilly ⚡️



The academy-graduate puts it on a plate for Erling Haaland, who scores for @ManCity 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/mFHNNuzXfN — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025