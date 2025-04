"Une thérapie est une thérapie" : une psychologue de Diego Maradona accusée d'avoir couché avec lui juste avant sa mort

Alors que Diego Maradona est décédé il y a maintenant presque cinq ans, son nom fait à nouveau parler de lui. Cependant, ce n'est pas pour venter ses qualités footballistiques.

Alors que la justice argentine tente de retracer les circonstances de la mort de Diego Armando Maradona, un sujet particulier fait surface. Dans un état délicat lors de ces derniers mois de vie, la légende argentine était suivie par une psychologue. Une psy avec laquelle il aurait eu des rapports sexuels.

Des échanges WhatsApp ont été découvert entre Agustina Cosachov, la psychologue de Maradona et un de ses collègues. Ces échanges sont à la base des accusations tenues contre elle puisque les rapports entre avec Maradona y sont clairement mentionnés.

Des messages tels que : "Tu as b**** avec le gros, espèce de garce" ont été révélés, ce à quoi l'intéressée a répondu : "Eh bien, une thérapie est une thérapie, chacun sa technique." Des propos clairs qui éveillent, bien évidemment, les soupçons.

L'affaire fait grand bruit en Argentine

La psychologue est sortie du silence et s'est exprimée sur Instagram faisant référence à des propos "hors contextes" : " Ce qui a été dit à propos d'une prétendue relation intime avec mon patient est complètement faux et profondément injuste". Elle a également rappelé avoir eu un lien exclusivement professionnel avec "El Pibe de Oro" et que ces messages n'étaient qu'une blague privée et sarcastique entre collègues.

Ces polémiques tombent au plus mal puisque sept membres du personnel médical sont jugés pour négligence envers l'Argentin. D'après son ex-compagne, Maradona avait peur de tout et sentait apparemment l'urine et les excréments. Des faits qui pourraient laisser penser à de la maltraitance envers l'ex-légende de Naples. Le procès est en cours, c'est à la justice de trancher tant pour la psychologue que pour les médecins concernés.