Le Club de Bruges connaît déjà (ou presque) son adversaire au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

Le RB Salzbourg devrait certainement être le prochain adversaire du Club de Bruges au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Salzbourgeois ont fait un premier grand pas vers la qualification qui les mènerait à affronter les Brugeois.

Ce mercredi, le SK Brann (Norvège) et le RB Salzbourg (Autriche) s'affrontaient au deuxième tour de qualification à la Ligue des Champions dans le match aller. Ce sont les Autrichiens qui se sont largement imposés sur le score de 1-4, malgré l'ouverture du score des Norvégiens à la 20e minute de jeu.

Le club autrichien a égalisé à la 58e via Nene Dorgeles. Karim Onisiwo a ensuite doublé la mise trois minutes plus tard, avant que le joueur belge Yorbe Vertessen et Maurits Kjærgaard n'enfoncent le clou à la 87e et 90+2e (penalty).

Ce duel est intéressant à suivre puisque le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Club de Bruges au troisième tour de qualification à la plus prestigieuse des compétitions, tandis que le perdant affrontera Anderlecht au troisième tour de l'Europa League si le club bruxellois passe le duel au deuxième tour contre Häcken.

Il y a donc de grandes chances que les Blauw en Zwart affrontent le RB Salzbourg et les Anderlechtois, en cas de qualification, le SK Brann. Le match retour aura lieu mercredi prochain à 20h45 en Autriche.

Les Mauves, quant à eux, disputeront le match aller du deuxième tour préliminaire de l'Europa League ce jeudi à 20h00. La manche retour aura également lieu la semaine suivante.