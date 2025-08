Anderlecht s'apprête à faire revenir un ancien espoir du club

Anderlecht était en négociation avec la Sampdoria pour Samuel Ntanda. L'ancien de Neerpede va rejoindre le noyau A.

Depuis plusieurs semaines, les discussions s’enchaînent. Un ancien joueur d’Anderlecht va faire son retour au club. Le dossier n’a pas été simple à gérer et les négociations ont pris plus de temps que prévu.

Le rôle que le joueur allait occuper posait problème. Le club souhaitait l’intégrer d’abord via le RSCA Futures, mais ce n’était pas dans les plans de Samuel Ntanda. Il vise plus haut et veut du temps de jeu avec le noyau A.

D’après La Dernière Heure, Anderlecht a fini par trouver un accord avec la Sampdoria. Le joueur avait un an de contrat, mais la descente du club italien en Serie C a facilité les choses.

Ntanda rejoindra le noyau A, mais le Congolais jouera aussi avec l’équipe réserve. Une "solution" qui lui permettra de se montrer à deux niveaux tout en poursuivant son développement.

La saison dernière, l’attaquant congolais a été titularisé dix fois en Primavera. Il est actuellement estimé à 450 000 euros sur Transfermarkt.